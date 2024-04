Milano-Brescia, derby da primato. Magro: "Orgogliosi di essere qui"

Quasi come se fosse una sceneggiatura di un film il calendario stilato ad inizio stagione ha voluto che il derby lombardo tra Olimpia Milano e Pallacanestro Brescia fosse decisivo per la testa della classifica, ma anche che fosse inserito alla penultima giornata.

L’Armani vuole provare a completare una lunga rincorsa durata praticamente tutta la regular season, dall’altra parte la Germani vuole continuare a cullare il sogno di chiudere capolista come mai le è riuscito. Nella storia, però, c’è un terzo incomodo perchè al di là di qualsiasi risultato se la Virtus Bologna dovesse vincere entrambe le sue partite da qui al termine del calendario saranno comunque i bianconeri a festeggiare il primo posto in virtù degli scontri diretti a favore sia come Milano che con Brescia.

Intanto non ci sono dubbi che la gara di quest’oggi al Forum di Assago sarà comunque uno spettacolo, un antipasto vero e proprio della corsa per lo scudetto che poi partirà dall’11 maggio con il via ai playoff (sia Milano che Brescia giocheranno certamente il primo turno con il fattore campo a favore). All’andata a vincere fu Brescia con una partita di grande intensità difensiva che lascio a Milano solo le briciole di 64 punti con una gara seppur incastonata nel turbinio di svariati match di Eurolega, ma per la compagine biancoblu fu la legittimazione di poter veramente ambire alla testa della classifica.

Il match terminò con un +8 per la Germani, Milano vuole provare a ribaltarlo almeno per avere già la certezza del secondo posto e dunque del fattore campo in semifinale. In caso di successo, invece, inferiore agli otto punti sarebbero necessari i verdetti dell’ultima giornata. Se invece vincesse Brescia l’Armani sarebbe certamente terza, mentre la Germani a quel punto dovrebbe confrontarsi con i risultati di Bologna. La strada è ancora lunghissima, quindi meglio concentrarsi sul campo. Milano recupera l’intensità di Devon Hall dopo un paio di settimana, ma non sarà al completo con la pesante assenza di Mirotic oltre a quella di Lo, anche se il suo roster profondo da Eurolega permette comunque di attingere al turnover e avere un roster comunque con 12 rotazioni: "Dovremo essere bravi a proteggere l’area contro la loro fisicità - dice il vice coach milanese Fioretti - mantenendo però la corretta pressione contro un pacchetto esterni di assoluto livello".

Alessandro Magro si vuole godere il momento: "Siamo pronti a goderci questo spettacolo nello spettacolo e penso che se alla penultima giornata la partita Milano-Brescia può determinare il piazzamento della griglia playoff, sia un attestato di quanto buono la nostra squadra ha fatto fin qui".

Anche per la Germani settimana complicata gestendo le difficoltà fisiche di Christon e Petrucelli.