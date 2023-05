Metropolitana del Garda, la più adatta è la tramvia veloce

Metrotramvia veloce: è questo il sistema che risulta più efficiente per dar vita al collegamento tra Brescia e Villanuova sul Clisi-Roè Volciano, nota come “metropolitana del Garda“ anche se, in realtà, il Garda si raggiungerebbe solo con una successiva prosecuzione.

Tutto è ancora in fase di valutazione e il condizionale è d’obbligo, ma con la presentazione dello studio di pre-fattibilità dell’Università degli Studi di Brescia "è stata messa una pietra importante nel percorso di realizzazione di questa infrastruttura", come ha spiegato il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini.

Il progetto porterebbe a sgravare il peso del traffico dalla 45 bis, arteria spesso intasata e funestata da incidenti. Secondo lo studio è indubbio che si debba andare sul ferro: "In primis la metropolitana leggera, seguita dalla metrotramvia veloce e il tram-treno. Tuttavia, valutando il sistema secondo una condizione limite non favorevole e minima, il sistema che risulta essere più performante è la metrotramvia veloce".

La metro leggera sarebbe troppo costosa e richiederebbe anche tempi di realizzazione lunghi. Anche il tram-treno potrebbe essere considerato vantaggioso se vi fossero linee ferroviarie o tramviare dismesse. In ogni caso, qualunque sia la soluzione, serve una via di corsa almeno protetta (possibilmente in sede propria), anche se la metrotramvia sembra più flessibile.

Secondo Guido Galperti, che sta seguendo il progetto per la Provincia, "con questo studio si potrebbe già andare dal Ministero a chiedere finanziamenti". La prossima fase dell’iter prevede l’individuazione di un tracciato in accordo con i Comuni coinvolti, cui seguirà la valutazione economico finanziaria. Il prossimo aggiornamento è previsto per settembre.

Federica Pacella