Lascia il medico di famiglia, come devono comportarsi i pazienti? Il caso di Curno, nella Bergamasca

Quando un medico di famiglia lascia l’attività, centinaia di pazienti – fino a millecinquecento, in realtà – rischiano di restate senza la prima e più importante rete di supporto sanitario. Come fare, allora, quando il medico va in pensione? Le indicazioni arrivano in un documento pubblicato dall’Azienda territoriale sanitaria di Bergamo, ma sono valide anche per altre zone.

Le indicazioni sono stati pubblicate dopo che il 30 luglio il medico di base Aldo Benedetti, del Comune di Curno, Mozzo e Treviolo, ha cessato il proprio servizio lasciando quasi sguarnito un intero territorio. In attesa che nello stesso ambito inizi l'attività un Medico di assistenza primaria titolare, che deve espletare le procedure amministrative, gli assistiti che non hanno già cambiato medico hanno diverse possibilità.

I residenti possono rivolgersi alle Farmacie aderenti al progetto della “Cad Diffusa” – informazioni cliccando su questo link – che prevede la possibilità di prenotare visite occasionali presso un medico di Ruolo unico: presso le Farmacie aderenti; presso il Pua – Punto unico di Accesso – delle Case di Comunità di Dalmine e Ponte San Pietro; negli ambulatori delle Infermiere di Famiglia e di Comunità Ifec nelle Case di comunità di Dalmine e Ponte San Pietro o nell’ambulatorio Ifec periferico di Zanica; oppure in autonomia scaricando la nuova App “Ambulatori diffusi”.

Medici Cad sono presenti anche presso la Casa di comunità di Dalmine, sita in Viale Betelli, 2, su appuntamento. Per completezza d’informazione, l’Ats di Bergamo ha segnalato i link per visionare l’elenco delle Farmacie aderenti e il QR code necessario per scaricare l’App Ambulatori Diffusi sul telefono cellulare.

Resta sempre possibile, per gli ex Assistiti, richiedere a un qualsiasi medico, anche fuori ambito, la sua accettazione scritta, cosi come resta confermata la possibilità di accedere alle postazioni di Continuità assistenziale, cioè guardia medica, (previa telefonata al 116117), secondo le indicazioni della Centrale operativa regionale, anche per le richieste di certificati di malattia.