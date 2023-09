Tragedia a Martinengo, bimba di due anni trovata morta nel suo lettino

Martinengo (Bergamo) – L’incubo di ogni mamma, di ogni papà, è diventato realtà ieri mattina in una casa di Martinengo. Come riporta l’Eco di Bergamo, lunedì 4 settembre in via Pinetti una bimba di quasi due anni di origine senegalese è stata trovata morta nel suo lettino dalla mamma. Probabilmente il decesso è arrivato nel sonno. Al momento si tratta di una tragedia senza spiegazioni, se non quella del malore.

Come detto, è successo tutto in mattinata. Intorno alle 8 mamma Sokhna, operaia a Ghisalba è andata nella cameretta della figlia, di venti mesi, e ha visto che non dava cenni di vita. Ha subito chiamato il marito, Elhadji, operaio a Romano di Lombardia, che era già uscito di casa per andare a lavorare, e i soccorsi. È arrivato anche un elicottero, oltre all'automedica: ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, la piccola (che ha un fratello della stessa età) era già senza vita. Il corpo della piccola è stato portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove potrebbe essere sottoposto ad autopsia. Si ipotizza che sia stata una morte nel sonno. Per ora non è stato aperto alcun fascicolo.