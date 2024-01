Maran vuole un leader ma Cistana blocca tutto

Sono giorni di intense trattative per il Brescia, che è impegnato su più fronti nel mercato invernale. Sul fronte degli arrivi, dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Raffaele Cartano, difensore centrale del 2002 giunto dalla Carrarese, la società del presidente Massimo Cellino è ancora alla ricerca di un perno per il reparto arretrato.

Al momento sono diversi i tavoli sui quali è attivo il sodalizio biancazzurro, che sta cercando di stringere in modo da giungere in tempi rapidi all’attesa fumata bianca. Le ipotesi maggiormente accreditate riguardano una vecchia conoscenza di Rolando Maran come Maxime Leverbe, classe ’97 che al Pisa non sta trovando spazio, Ionut Nedelcearu, nato nel ’96 e in forza al Palermo, ed un ormai consueto pallino delle Rondinelle come Elio Capradossi, altro ’96 che milita attualmente nel Cagliari. Un giocatore che sembra godere di diversi estimatori, ma che potrebbe giungere ugualmente a Brescia grazie all’interesse dei sardi per Andrea Cistana, più giovane di un anno e da tempo nel mirino della compagine isolana.

Una sorta di scambio che, però, potrebbe subire un colpo da ko dall’infortunio patito a Modena da Cistana, che rischia almeno un mese di stop. Il centrale, comunque, al pari di Matthieu Huard (’98) e Tom Van De Looi (’99) è ancora distante da un possibile rinnovo con la società del presidente Cellino e le prossime settimane potrebbero sancire una partenza anticipata di tre giocatori pur importanti nell’economia del gioco di Maran con il preciso obiettivo di evitare un divorzio a zero in estate. Per scongiurare questa sgradita conclusione il Brescia guarda alle possibili offerte in arrivo per il terzetto in scadenza anche se, al momento, non sembra che la sede di via Solferino si sia vista recapitare particolari proposte.

Hanno invece già lasciato le Rondinelle per cercare maggiore spazio Corrado Riviera (2004), approdato al Corticella in serie D, Vincenzo Garofalo (’99), che giocherà nella Virtus Francavilla, ed Elia Maccherini (2003), che, di fatto, ha compiuto il percorso opposto a Cartano, dato che è passato alla Carrarese. Ricordato l’approdo in biancazzurro del portiere Michele Avella (2000, in prestito dal Frosinone), che ha aperto gli inserimenti nel gruppo a disposizione di mister Maran, rimane in evidenza un’altra casella da coprire il più rapidamente possibile ed è quella dell’esterno sinistro, visto che Fares pare destinato a rientrare alla Lazio.