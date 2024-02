Manzari e Dubickas. Sono le nuove carte per aiutare Zaffaroni

SALÒ (Brescia)

La sconfitta interna con il quotato Palermo ha solo rallentato, ma certo non fermato la rincorsa che la FeralpiSalò è decisa a condurre a termine. In questo momento, tra l’altro, anche i numeri della classifica sono tornati ad offrire motivi di fiducia ai gardesani, che sono inseriti nel quintetto delle pericolanti che occupano la zona calda, raggruppate in due soli punti (tra retrocessione diretta e play out). Una situazione più che aperta, con la squadra di Zaffaroni, che si trova a sei lunghezze dalla salvezza diretta, ma che, nelle ultime uscite, ha dimostrato di avere trovato il passo giusto per farsi valere nella nuova categoria. Dopo un lungo periodo con le scelte obbligate (o quasi) gli incontri più recenti hanno fatto vedere che il tecnico verdeblù può avere l’imbarazzo della scelta anche in attacco, dove, accanto al solito Compagnon, non solo possono offrire il loro contributo pure Butic e La Mantia, che sta cercando di ritrovare la forma migliore, ma sin dal loro esordio hanno mostrato di poter dare un apporto significativo pure i nuovi arrivati Manzari e Dubickas. Premesse che dovranno trovare un’ulteriore conferma sabato contro il Bari di Iachini.

Lu.Ma.