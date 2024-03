Mantova, una macchina da gol. La Pergolettese è travolta 4-0

CREMA (Cremona)

Strepitosa prestazione della capolista Mantova che ieri pomeriggio in trasferta allo stadio Voltini ha travolto la Pergolettese di mister Giovanni Mussa. I biancorossi hanno disputato un match sopra le righe mettendo sul rettangolo di gioco organizzazione e intensità,ingredienti che hanno permesso di vincere la gara e di conseguenza di consolidare il primo posto in classifica. Il Mantova tornerà in campo sabato prossimo al Martelli per ospitare il pericolante Fiorenzuola. Giornata da dimenticare invece per la Pergo che sopratutto nella ripresa ha cercato di di mettere in difficoltà la capolista ma contro lo strapotere dei ragazzi di Possanzini non c’è stato nulla da fare. Incontro da dimenticare alla svelta per preparare al meglio la partita del prossimo fine settimana sul campo dell’Atalanta under 23 dove bisognerà assolutamente fare punti. Al momento i gialloblù sono in piena zona spareggi retrocessione. Al 5’ Mantova in vantaggio con un tiro cross di Fiori che sorprende Soncin. Al 20’ della ripresa arriva il raddoppio dei virgiliani con Muroni. Quattro minuti dopo terza rete della capolista ancora con Muroni. Al 33’ Mantova in gol con Radaelli.

Raffaele Sisti