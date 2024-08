Mantova, c’è l’ostacolo Lecce

Questa sera alle 18.30 il Mantova renderà visita al Lecce per cercare di superare il primo turno di Coppa Italia. I salentini, oltre a poter contare sul fattore campo, militano in serie A e partono favoriti. L’allenatore virgiliano Possanzini, però, vuole trasmettere ai suoi giocatori il giusto spirito in vista dell’importante appuntamento: "Loro sono più forti, ma noi dobbiamo scendere in campo con convinzione e tranquillità, cercando di non perdere la nostra identità e di fare la nostra partita".

Per il Mantova è sempre più vicina anche l’attesa partenza della serie B, ma il tecnico biancorosso, che ha recuperato l’acciaccato Burrai, intende rimanere concentrato sul presente: "Alla Reggiana cominceremo a pensare da martedì. Potrebbero esserci variazioni di formazione, ma sono già sicuro che chi sceglierò farà la sua parte".

(4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi (Solini), Brignani, Panizzi; Wieser, Burrai (Muroni), Trimboli; Galuppini (Mensah), Mancuso, Fiori (Bragantini/Aramu). All: Possanzini. Lu.Ma.