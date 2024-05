Mantova al bivio. Con la Juve Stabia può solo vincere

La sconfitta interna patita nel finale col Cesena nel primo turno della Supercoppa ha ridotto notevolmente le speranze di conquistare il trofeo del Mantova. A questo punto i virgiliani devono andare a vincere in casa della Juve Stabia (nell’incontro che è stato anticipato a sabato alle 18) e sperare poi che i campani riescano a fare altrettanto in Romagna per giocarsi così il tutto con la differenza reti. Un percorso del tutto in salita, anche se mister Possanzini chiede ai suoi di onorare quella che, in ogni caso, sarà l’ultima partita di una stagione che ha regalato l’esaltante ritorno in serie B ai biancorossi: "Abbiamo avuto un assaggio della serie B – spiega l’allenatore del Mantova – Quando lasci mezza palla, gli avversari ti castigano subito e così è successo al termine di una partita che abbiamo gestito a lungo. Abbiamo potuto assaporare l’atmosfera del torneo cadetto e siamo riusciti a giocare a testa alta con quella che ritengo la più forte delle squadre che hanno vinto il Campionato. Purtroppo il risultato è stato molto bugiardo ma dobbiamo essere orgogliosi per il cammino fatto nella stagione". Lu.Ma.