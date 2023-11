Malore fatale mentre è alla guida

È deceduto nella serata di sabato Giacomo Cò, il 66enne che l’altro ieri ha avuto un incidente a Trignano di San Paolo, nella Bassa Bresciana. A provocare la perdita del controllo del veicolo sarebbe stato un malore, che non ha lasciato il tempo di frenare. L’uomo è uscito di strada andando a schiantarsi col suo veicolo, senza entrare in collisione con nessuno. È stato portato in eliambulanza all’ospedale di Manerbio, ieri la morte.