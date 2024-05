Mahdavi lotta anche per i suoi diritti. A Parigi 2024 nella squadra dei Rifugiati

La spasmodica ricerca di un risultato sportivo guida tutti gli atleti. Un fuoco sacro che arde per la realizzazione delle proprie ambizioni. Non sempre però è così facile, c’è chi prima di poter sognare deve essere messo in condizioni di farlo. C’è chi deve lottare per i propri diritti come Iman Mahdavi, atleta iraniano, rifugiato in Italia, residente a Milano che è stato nominato membro della Squadra Olimpica dei Rifugiati del CIO per Parigi 2024. La formazione del team è stata approvata dal Consiglio Esecutivo del CIO e lo status di rifugiato è stato verificato da UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Per la prima volta ai Giochi Olimpici ci saranno due residenti in Italia, oltre Mahdavi, che gareggia nella lotta libera (74kg) anche Hadi Tiranvalipour del taekwondo: i due sono entrati a far parte del Programma Olimpico per i Rifugiati rispettivamente nel 2022 e 2023. Il lottatore, nato in Iran nella cosiddetta ’’wrestler’s region’’, sulle sponde del Mar Caspio, è arrivato nel Bel Paese nel 2020, dopo aver attraversato a piedi il confine con la Turchia.

È fuggito da quella terra in cui la libertà d’espressione non trova nessuna realizzazione, è fuggito perché è una persona ’’libera’’, come ha spiegato tempo fa in un’intervista.

Fin da piccolo si avvicina a quello che è uno degli sport più affermati e popolari della sua terra, seguendo le orme del padre (che è arrivato pure ai Giochi Olimpici) e laureandosi sette volte campione juniores. Negli anni la situazione socio – politica dello stato in Medio Oriente inizia a essere soffocante, il controllo è l’arma che più viene utilizzata. Non può più sopportare di vivere in un contesto in cui ci sono linee guida comportamentali che violano i diritti umani. Fugge dall’Iran, senza sapere se sarà mai possibile tornaci. Non si guarda indietro, dopo un viaggio tortuoso e complesso, in Italia, chiede asilo politico. Saluta i propri affetti più stretti e lo fa per un bene più grande, crearsi una speranza per il proprio futuro.

Oggi, ha il passaporto blu da rifugiato che gli permette di andare ovunque ma non di tornare dove è nato, dove ci sono la madre e i fratelli: anche in questo non è del tutto libero, lì probabilmente farebbe una brutta fine. Senza parenti e amici riparte. A Pioltello, nei pressi di Milano, incontra sulla propria strada l’associazione sportiva Lotta Club Seggiano e il suo Presidente, Beppe Gammarota che lo aiutano a entrare nel programma del CIO per gli atleti rifugiati. Proprio grazie a questa possibilità riesce a realizzare il sogno dai cinque cerchi olimpici che a tratti sembrava complesso.

A Mahdavi è stato infatti negato il visto d’ingresso in Azerbaijan per il Torneo Continentale di Qualificazione Olimpica di Baku. Con la carta olimpica ormai in tasca e con una buona dose di fiducia si cimenterà comunque nel weekend a Istanbul, nei 74 chilogrammi dove, invece, l’azzurro Frank Chamizo cercherà la qualificazione.

"La selezione di Iman Mahdavi e Hadi Tiranvalipour per Parigi 2024 è senza dubbio un traguardo importantissimo non solo per i due atleti selezionati ma per ciò che esso rappresenta per la causa dei rifugiati e per l’Italia che li ha accolti": ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino.

Che aggiunge: "Le persone in fuga sognano di poter ricostruire il proprio futuro in sicurezza e dignità. Troppo spesso la narrazione che li riguarda mette in luce solo i bisogni primari tralasciando il talento, il coraggio e la determinazione che portano con sé. Lo sport rappresenta uno dei palcoscenici più importanti per ribadire i valori della solidarietà e dell’inclusione e per questo siamo grati al CONI per l’impegno dimostrato nel sostenere gli atleti rifugiati nel loro sogno olimpico".