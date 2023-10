Lusso e cucina assi del turismo. La Leonessa scommette sugli arabi

BRESCIA

Brescia, con le sue bellezze storiche e architettoniche, il lago di Garda coi suoi alberghi e resort di lusso, la Franciacorta, con la bellezza dei suoi vigneti e dei suoi colli, il lago d’Iseo, con Monte Isola e tratti di costa ancora vergini e la montagna, con centri pittoreschi e tanto verde piacciono ai turisti arabi e mediorientali. E potenzialmente, nei prossimi anni, anche grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Orio al Serio e degli altri scali milanesi, la Leonessa potrebbe diventare tra le mete predilette del turismo arabo.

"Assolutamente sì - spiega Manuel Gabriele, direttore di Visit Brescia - nonostante il momento non sia dei più semplici a causa dei conflitti in atto. Un’occasione come questa diviene una occasione che diventa segno di fratellanza tra popoli solo apparentemente distanti tra loro. In quei Paesi vi è una grande considerazione nei confronti della nostra terra". Il turista mediorientale a Brescia chiede ciò che non può avere, come per esempio i paesaggi, l’inverno per poter sciare, la storia nella ricettività con alberghi nati anche prima del 900 e la dimensione dello shopping, come per esempio l’outlet Franciacorta. "Il nostro è un hotel di lusso – spiega Roberto Tebaldini, hotel manager dell’Hotel Eala a Limone del Garda – cercano il lusso, specie grazie alle loro disponibilità economiche. Desiderano servizi esclusivi, il sostegno del concierge per il primo approccio sul territorio e luoghi d’eccezione. Inoltre amano provare i nostri prodotti tipici, la cucina italiana. Magari in ristorante stellato, ma con i prodotti italiani". Il turista mediorientale, insomma, dice no alle ostriche francesi o alle aragoste blu e sì al casoncello e al pesce di lago, magari cucinati dalle mani di grandi chef. "Quest’estate i nostri ospiti mediorientali – rimarca Tebaldini- sono stati varie decine". Al momento la guerra tra Iraele e Palestina non sembra toccare chi vuole venire in Italia. "I nostri clienti non smetteranno di venire in Italia - spiega Gessy Gitapuri di MichiDe International di Dubai - qui cercano natura, esperienze uniche, vogliono scoprire Brescia come capitale della cultura insieme a Bergamo. Vogliono esplorare la zona con servizi di lusso".Mi.Pra.