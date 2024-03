Interrompe il momento nero l’Urania Milano che torna alla vittoria contro Orzinuovi per 82-75 e coglie il primo successo della fase ad orologio. Lo fa in piena emergenza, senza il play (Amato) e il pivot (Beverly) titolare, ma pescando risorse da tutti i suoi effettivi. In particolare Aristide Landi che gioca una partita perfetta con 22 punti. A Orzinuovi non sono bastati i 20 punti dell’americano Jorgensen. S.P.