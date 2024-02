L’Urania a Forlì cerca l’impresa . Cantù esame verità. Orzinuovi con Rieti

In arrivo la terza giornata della fase ad orologio della Serie A2, con l’Urania che sarà di scena alle 20.30 in quel di Forlì. Padroni di casa primatisti solitari del girone rosso: "Ci aspetta un’altra trasferta difficile, contro una squadra forte, preparata e che ha tanti punti di forza. Forlì ha un gruppo solido, ricco di individualità di talento, costruita per arrivare sino alla promozione finale. Un gruppo italiano con giocatori di esperienza come Pascolo e Cinciarini" il commento di coach Davide Villa (nella foto).

Domani Vigevano atteso dalla corazzata Tezenis Verona senza gli infortunati Alessandro Amici e Lorenzo D’Alessandro. Cantù invece sarà in Puglia, a Nardò, con Luca Cesana e Riccardo Moraschini ai box. "Ci aspetta una partita insidiosa ed una trasferta lunga. Nardò è una squadra che ha grande talento offensivo in alcuni dei suoi elementi e che si è indubbiamente accesa dopo il cambio di allenatore. Sta esprimendo una discreta pallacanestro e, cosa più importante, arriva da 2 vittorie consecutive e quindi è chiaramente in fiducia" le parole di Cagnardi.

In campo anche Orzinuovi con Rieti, mentre sono rinviate le sfide di Treviglio e Cremona per gli impegni delle Nazionali.

Alessandro Luigi Maggi