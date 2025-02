Luna park, vigilantes per la sicurezza alle giostre

TREVIGLIO (Bergamo)Un luna park blindato, per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole e per prevenire episodi che potrebbero mettere a rischio la tranquillità di bambini, famiglie, adolescenti e adulti, fatti che in passato hanno coinvolto alcuni giovani avventori, protagonisti di aggressioni ai danni di altre persone e ragazzi. Il parco divertimenti di Treviglio, legato alla festa della Madonna delle Lacrime, che sarà inaugurato sabato alle 14,30 all’interno del polo fieristico e che resterà aperto per oltre una settimana, sarà dunque super sorvegliato. L’ordinanza del Comune elenca una serie di prescrizioni a carico degli esercenti di spettacolo viaggianti che, tra le altre cose, prevedono la presenza, all’interno del perimetro del luna park, di almeno due vigilantes dal lunedì al venerdì e di sei il sabato e la domenica. Una presenza che, nel fine settimana, quando l’affluenza è maggiore, numericamente sale di due unità rispetto all’edizione 2024. Già nelle tre edizioni precedenti, infatti, era stato predisposto un presidio costante attraverso la vigilanza privata, organizzata dagli stessi giostrai. E alla security si erano aggiunti, come succederà anche quest’anno, i controlli da parte delle forze dell’ordine. Spiega il comandante della polizia locale di Treviglio, Giovanni Vinciguerra: "La scelta di rafforzare la presenza di vigilanti è dettata anche dalle indicazioni ricevute dal commissariato di polizia, rispetto a fatti pregressi avvenuti in altri luna park di comuni vicini". Le altre prescrizioni contemplano il mantenimento delle aree di sosta in condizioni di decoro, il rispetto della differenziata per quanto riguarda i rifiuti, il divieto della somministrazione di alcolici ai minori, ma riguardano anche il volume degli impianti sonori, con particolare attenzione ai giorni di contemporanea presenza degli eventi nel padiglione del polo. "Rappresentando un luogo di festa per bambini, famiglie, adolescenti e adulti - si legge nell’ordinanza comunale , è necessario predisporre un adeguato programma di controlli, per prevenire situazioni di potenziale pericolo per i clienti del luna park".

Michele Andreucci