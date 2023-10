Luca Perri, l’astrofisico derubato di zaino e computer: “L’intervento a BegamoScienza senza slide”

Bergamo, 10 ottobre 2023 – Disavventura per Luca Perri: l’astrofisico e divulgatore scientifico con migliaia di followers sui social è stato vittima di un furto, ad Almenno San Bartolomeo, nella Bergamasca.

“Sabato sera – come racconta lui stesso in un post sul suo profilo Facebook – qualcuno ha deciso di aprire la mia auto e rubare dal bagagliaio uno zaino” con all’interno i suoi oggetti personali. ll furto, a quanto risulta, sarebbe avvenuto sabato 7 ottobre, in un parcheggio pubblico di Almenno San Bartolomeo, dove Perri si trovava per un matrimonio.

Poi, l’elenco delle cose sparite: “Un documento d’identità e, soprattutto, il computer e un hard disk” per il backup dei dati. “Quindi, a parte il danno economico, ho perso tipo cinque conferenze preparate nell’ultimo mese, fra cui l’ultimo spettacolo, qualche decina di pagine di scritti e una marea di dati e foto familiari”.

La disavventura non gli ha comunque impedito di portare a termine con successo il suo impegno in occasione di BergamoScienza. Senza alcuna diapositiva a supporto, Perri è comunque salito sul palco e ha parlato per due ore e mezza di Robert Oppenheimer, il fisico che costruì la prima bomba atomica protagonista dell’omonimo film uscito quest’anno nelle sale cinematografiche.

Al termine del post di Facebook, dove Perri ha raccontato la sua disavventura, sono arrivati dei ringraziamenti: “Volevo ringraziare di cuore non solo chi sabato sera si è sorbito il mio umore non del tutto solare (fra cui Luca Parmitano), ma anche tutte le cinquecento persone che domenica pomeriggio - magari dopo un lungo viaggio - si sono ritrovate un tizio che senza slide è salito sul palco per parlare due ore e mezza a braccio sulla scienza di Oppenheimer. E, invece che andarsene, sono rimaste ad ascoltarlo e a dimostrargli tutto il loro affetto”.