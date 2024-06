Lombardia fortunata, a Bolgare gioca tre euro al 10eLotto e ne vince 100mila

Milano, 3 giugno 2024 – Se il jackpot del Superenalotto è un miraggio da 30 e passa milioni il fine settimana del 10eLotto regala soddisfazioni alla Lombardia.

A Bolgare, piccolo comune di circa 6.000 abitanti nella bergamasca, è stata realizzata una vincita da 100.000 euro con una puntata di 3 euro, grazie a nove numeri azzeccati su dieci in modalità Lotto. Altra vincita, sempre da 100mila euro a Genova frutto di una giocata di appena 1 euro, con 9 numeri indovinati su 9 in modalità frequente. La terza vincita più alta del week end è infine stata registrata, sempre il 31 maggio, a Milazzo (Messina) con 30.000 euro: 8 numeri indovinati su 8 e appena 4 euro giocati.

Ritornando in Lombardia da segnalare anche una vincita da 12.500 euro a Villa Carcina, in provincia di Brescia, una da 10mila euro a Spino d'Adda, in provincia di Cremona, una da 9mila euro a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, e una da 6mila euro ad Ardesio, in provincia di Bergamo