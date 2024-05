L’Olympia Athletic Team vince l’oro più bello

È un momento d’oro per l’Olympia Athletic Team. La società bresciana, che abbina con passione inesauribile attività sportiva per atleti normodotati e paralimpici, è stata ricevuta alla Camera dei Deputati, dove è stata premiata per l’impegno profuso in tutti questi anni per la valorizzazione dell’inclusione attraverso lo sport. Dopo le emozioni vissute a Roma, una spedizione del sodalizio guidato dal presidente Andrea Boroni si è recata a Fano per partecipare al Campionato Italiano paralimpico di mezza maratona.

Una competizione di indubbia caratura che ha riservato all’Olympia una nuova, grande soddisfazione, con la conquista di due medaglie d’oro grazie a Nicola Rocca e Giovanni Pili D’Ottavio, che hanno vinto il titolo tricolore rispettivamente nella categoria T46 e T12. "La grande famiglia di Olympia – è l’entusiasta commento dell’avvocato Boroni – sta vivendo un periodo straordinario. Grandi soddisfazioni che rappresentano sia il premio per tutti i nostri sforzi sia un ulteriore slancio per portare avanti il nostro progetto sempre con più volontà ed impegno".

La premiazione vissuta nella sala stampa della Camera rimane comunque un punto di riferimento prezioso: "Una giornata indimenticabile" sintetizza il presidente Boroni.

Luca Marinoni