L’odissea dei pendolari. Cinque ore di viaggio per andare a Mantova

Un viaggio di quasi cinque ore per raggiungere Mantova in treno da Milano. È l’odissea che hanno vissuto nel pomeriggio di ieri alcuni pendolari che viaggiavano lungo la linea. Il treno partito alle 16.20 da Milano si è fermato a Lodi ed è stato sostituito da un bus, sembra a causa di alcuni problemi della linea elettrica fra Codogno e Cremona, un guasto che ha bloccato anche i treni che viaggiavano nel senso inverso. Solitamente il collegamento Milano Mantova viaggia già con 45 minuti di ritardo per colpa di alcuni lavori del raddoppio della tratta Piadena-Mantova,ma questa volta i pendolari sono stati sfiancati da un viaggio di quasi cinque ore.