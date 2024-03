Lo studente scomparso è stato ritrovato: "Ora è con la sorella"

Lo studente diciassettenne di Berbenno in Valtellina che, l’altra mattina, dopo avere preso il treno per raggiungere la scuola, dove in realtà non è mai arrivato, nella giornata di ieri è stato finalmente rintracciato.

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, si erano subito mossi i carabinieri della locale caserma con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sondrio e ieri c’è stato il tanto atteso lieto fine. L’adolescente sta bene, ora è con la sorella a Bologna. Si sono vissute ore d’ansia e di paura nella casa del giovane. Si è pensato, inizialmente, che la sua sparizione fosse legata a quella di un coetaneo del ramo lecchese del lago di Como.