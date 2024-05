Lite tra due giovani. Ragazza in ospedale

Duplice intervento di carabinieri e ambulanza, nella notte tra sabato e ieri, a Sommo, in località Boschetto, lungo la Sp193bis, nelle vicinanze di un locale. Erano circa le 2 quando i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Pavia sono stati chiamati per una lite tra due giovani, fra i 25 e i 30 anni, che si sembrava conclusa senza feriti e senza denunce, in attesa di eventuali querele di parte dei coinvolti. Ma circa un’ora dopo, poco prima delle 3, un’ambulanza è stata inviata nello stesso posto dalla centrale operativa di Areu, per una riferita aggressione ai danni di una ragazza. La giovane, 20enne, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni per fortuna non particolarmente gravi, probabilmente uno strascico o comunque una conseguenza della medesima lite, per la quale era già stato richiesto in precedenza l’intervento dei carabinieri.