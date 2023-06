Lecco Pride: sfilata e interventi dalla piazza per celebrare l'orgoglio LGBT+

Torna a sfilare per le vie del capoluogo il Lecco Pride, organizzato dall’associazione Renzo e Lucio LGBT+ con l’appuntamento, aperto a tutti, che prenderà il via alle 15.30 da via Ghislanzoni per poi proseguire in via Amendola, via Digione, viale Dante Alighieri, viale Costituzione, lungo Lario Isonzo, largo Europa, piazza Cermenati, via Nava, via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta e via Cavour, con arrivo in piazza Garibaldi dove seguiranno interventi dalla piazza e musica dal vivo in serata. Come lo scorso anno la manifestazione ha ricevuto il sostegno, anche economico, di un nutrito numero di sponsor e si attende una grande partecipazione da tutta la provincia e anche dalle città vicine. Per consentire il passaggio della sfilata in sicurezza sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 14 alle 16 in via Ghislanzoni, nel tratto da via Amendola a via Como (eccetto i veicoli autorizzati per la manifestazione) e, dalle 15.30 alle 18, su tutte le strade interessate dal transito della sfilata, limitatamente al tempo necessario al passaggio dei partecipanti.