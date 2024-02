Lecco operazione riscatto

Il Lecco gioca oggi a Terni una di quelle partite che possono valere un bel pezzo di stagione. Un Lecco in caduta libera, reduce da 6 sconfitte consecutive e sempre più ultimo della classe con 20 punti, scenderà in campo oggi pomeriggio alle 16.15 in casa della Ternana, quintultima a 25 punti, con il chiaro intento di fermare l’emorragia. Vincere, ovvio, sarebbe il massimo ma anche un pari sarebbe importantissimo per un Lecco che si presenterà in campo assai rimaneggiato. Oltre agli squalificati Crociata e Sersanti, mister Aglietti dovrà infatti fare a meno degli influenzati Ionita e Inglese e di Capradossi che non ha recuperato da una contusione rimediata in allenamento.

"Inutile dire dell’importanza di questa partita per noi - ha detto Aglietti -, dovremo cercare di andare a Terni per fare risultato e rimanere lì incollati al trenino delle squadre che si devono salvare. Non partiamo battuti, ci giocheremo le nostre carte…".

I blucelesti scenderanno in campo anche oggi col 4-3-1-2. Dimesso da poco dall’ospedale, il patron Di Nunno nei giorni scorsi ha fatto visita alla squadra. "Ci ha chiesto di invertire il trend e di portare a casa un risultato positivo. Ci ha dato la giusta carica…". Intanto Kiko Casilla, 37enne portiere ex Real Madrid ora svincolato, se ne è ritornato in Spagna senza firmare col Lecco e quindi in porta ci sarà ancora Saracco.

(4-3-1-2): Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Lepore; Frigerio, Galli, Liskowski; Degli Innocenti, Buso, Novakovich. Fulvio D’Eri