Le imprese dell’alpinismo. Cinque film fino a notte

Le vette al cinema. Riaccende le luci in sala Orobie Film Festival (Off), la manifestazione cinematografica internazionale sulla montagna, giunta alla 19a edizione. Dal 20 al 25 gennaio tornano le attese proiezioni alla Sala Galmozzi di Bergamo e al cinema Gavazzeni a Seriate. Sono 15 i film in gara, scelti tra le 102 proposte arrivate all’Off e rappresentative di 19 nazioni nel mondo, che saranno valutati dalla giuria presieduta da Piero Carlesi con Nicola Bionda e Giuseppe Spagnulo. I vincitori saranno premiati sabato 25 gennaio alle 11 in Sala Galmozzi. L’evento, organizzato dall’Associazione Montagna Italia con il sostegno di Fondazione Asm e Sport Specialist, non manca di innovarsi. La novità sarà infatti la maratona di film storici che si terrà sabato 25 al cinema Gavazzeni: fino alle 2 di notte il pubblico potrà ripercorrere le imprese dei grandi alpinisti della storia attraverso la visione di cinque opere (Verso dove; G-IV Montagna di luce; Everest senza maschera; La congenialità; e Holy Mountain). La kermesse avrà un’anteprima lunedì: alle 16 alla Sala Galmozzi, dove l’alpinista e ricercatore Sergio Boem parlerà della Grande Guerra sul Tonale per ricordare “I dimenticati di Cima Cady“. L’inaugurazione, invece, è in programma martedì alle 20,30 al cinema Gavazzeni, dove verrà presentato anche “A spasso con Luisa - sport e medicina sulle Orobie“, un programma di trekking per trapiantati dell’ospedale di Bergamo. Il programma di Off oltre al cinema prevede il concorso fotografico Premio Provincia di Bergamo e quello letterario Walter Bonatti. Michele Andreucci