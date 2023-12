"Lavoro di Squadra: Varese Cresce di 21 Posizioni"

"Il lavoro di squadra porta miglioramenti e oggi li vediamo". Così il sindaco di Varese Davide Galimberti (nella foto) e il presidente della Provincia Marco Magrini commentano il risultato di Varese. "La nostra provincia quest’anno si posiziona 33esima rispetto al 43esimo posto occupato l’anno scorso". Tra gli indicatori c’è quello della sicurezza, con un balzo di 21 posizioni. Bene anche ricchezza, consumo e ambiente. "Il lavoro che stiamo facendo è quello di impostare un percorso comune per crescere sempre di più in tutte le categorie", prosegue il presidente della Provincia. "Il capoluogo in questo senso sta facendo la sua parte su tanti temi come quello della rigenerazione, della mobilità, dello sviluppo economico e ambientale", conclude il primo cittadino. L.C.