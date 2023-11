Lavoratori irregolari e documenti mancanti. Due bar restano chiusi

Controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato a quattro bar, due dei quali andati incontro a chiusura. Al Bar Bazzi di via Vergani sono stati trovati due lavoratori su due privi di contratto di lavoro, che dovranno ora essere regolarizzati per poter garantire la riapertura del locale. Al Bar Enjoy di via Rebecchino, i carabinieri hanno invece riscontrato l’assenza del Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per garantire l’attività. Anche in questo caso il locale è stato chiuso, in attesa che vengano prodotti i necessari documenti e pagata la multa elevata. Gli altri due locali in cui sono stati fatti analoghi accertamenti sono invece risultati a norma da ogni punto di vista.

Pa.Pi.