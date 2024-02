L’asticella si alza con l’ostacolo Forlì

Non solo A2. Cantù sarà opposta a Forlì in semifinale di Coppa Italia, un incontro che promette scintille e che potrebbe offrire ulteriori indicazioni sulle potenzialità della squadra in questa stagione. "Incontrare Forlì sarà una sfida stimolante. Non ci sono avversari facili a questo livello, ma siamo pronti a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi", ha commentato Cagnardi (Cantù). A.L.M.