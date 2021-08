Lallio (Bergamo) - I Vigili del fuoco del Distaccamento di Dalmine e i SAF della centrale di Bergamo in azione, questa mattina, per mettere in sicurezza la Cuspide con la croce della chiesa di San Bernardino a Lallio. La cuspide era stata danneggiata dal maltempo di lunedì scorso.

La chiesa di S. Bernardino è la più antica costruita in onore del grande Santo senese, nello stesso anno della canonizzazione, nel 1450. È stata eretta a Lallio per volontà di Eustacchio Licini detto “Cacciaguerra”, frate non professo del convento delle Grazie fondato da San Bernardino durante la sua permanenza a Bergamo. Nel 1532 sono state costruite le cappelle laterali, nello stesso anno queste, compreso la facciata e il presbiterio sono state decorate con affreschi diversi santi di grande devozione popolare. Nel 1606 risulta ultimato il campanile nonché la decorazione della chiesa con gli affreschi.

Nei sottarchi della navata sono raffigurati le Sibille e i Profeti. Poi, si trovano cicli dedicati alla vita della Madonna, Santa Caterina d’Alessandria, di San Bernardino e alla passione, morte e resurrezione di Cristo. I 99 dipinti di cui è adornato l’interno sono opera di Gerolamo Colleoni (1500 – 1570), di Cristoforo Baschenis il Vecchio (1520 – 1613) e di un autore ignoto (la firma è T.L.) del 1619. Anche la facciata esterna era ricoperta di affreschi che, nel 1967, sono stati staccati per sottrarli alla rovina completa e attualmente sono collocati nella sagrestia della chiesa parrocchiale.

Divenuta monumento nazionale per l’importanza storica ed artistica, è considerata un pregevole documento del manierismo lombardo ed una delle rarissime rimaste in Lombardia dall’interno completamente affrescato.