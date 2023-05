La viabilità cittadina che cambia Rondò delle Valli, la bretella c’è

di Michele Andreucci

Un primo tassello del complesso piano viabilistico, del valore complessivo di 8,6 milioni di euro, che culminerà a fine mese con l’inaugurazione del nuovo cavalcavia di scavalco del rondò delle Valli, opera attesa da anni per alleggerire il traffico della zona invasa quotidianamente da migliaia di auto. Una vera e propria rivoluzione per il traffico bergamasco.

Da ieri mattina, intanto, è aperta la bretella che collega direttamente via Serassi al rondò delle Valli, primo test per la nuova viabilità legata a Chorus Life, il nuovo quartiere, ancora in fase di costruzione, ideato dal patron di Gewiss Domenico Bosatelli e sviluppato dal gruppo Costim. Per ora la nuova bretella (400 metri del valore di 700mila euro, a carico dell’operatore privato) sarà percorribile solo in uscita, mentre una volta ultimate tutte le opere della maxi trasformazione urbanistica diventerà a doppio senso di marcia: la lingua d’asfalto costeggia il lato nord del cimitero, si stacca dalla nuova rotatoria, ancora in fase di costruzione, in prossimità di Chorus Life. La zona tra i quartieri di Borgo Palazzo e Redona è stata ad alto tasso di stress viabilistico per i lavori in corso, ma ora prende forma la strada destinata a diventare l’arteria principale di collegamento (ingresso-uscita) a Bergamo per chi proviene dalle valli e dalla circonvallazione est. Precisa l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo, Stefano Zenoni: "La bretella permetterà a via Serassi di tornare a essere una possibile uscita dalla città verso il rondò delle Valli. L’obiettivo è anche alleggerire la sofferente via Bianzana, che verrà allargata proprio all’entrata principale di Chorus Life".

La bretella nella sua fase finale sarà a doppio senso di marcia e avrà due "bracci". Il tratto che ha aperto ieri, andando verso il rondò delle Valli si biforca per appoggiarsi proprio al terzo piano del nuovo viadotto. Il nuovo cavalcavia di scavalco del rondò delle Valli, cioè la nuova sopraelevata tagliacode che connetterà la superstrada dalla Valle Seriana direttamente con la circonvallazione in direzione dell’autostrada A4, fa la parte del leone. In pratica un "terzo piano", che consentirà a chi viene dalla Valle Seriana, in direzione autostrada, di evitare il rondò".