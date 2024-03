La stangata con i Rolex. Denunciato il truffatore

Denunciato dalla Polizia un trentenne, di origine Sinti, residente nel Gallaratese, per truffa con il metodo "Rip Deal", vittima uno spagnolo, pagato con banconote false per la vendita di sei Rolex. In data 23 gennaio, al commissariato è arrivata una richiesta d’intervento da parte del personale di un albergo cittadino, in quanto un loro cliente, cittadino spagnolo, riferiva di essere stato appena derubato di sei orologi Rolex. La vittima nel mese di aprile del 2023, aveva messo in vendita, su un noto portale, un orologio Rolex 1675 Gmt per un prezzo di 20mila euro. Nei giorni successivi era stato contattato da un uomo, presentatosi come un intermediario di orologi di lusso svizzero al quale proponeva la vendita di altri 5 orologi Rolex chiedendo 53mila euro per tutti e sei gli orologi. Dopo mesi di trattativa l’appuntamento definitivo per il giorno 23 gennaio a Gallarate in un albergo dove lo spagnolo arrivava con un’amica e il compratore con un complice. L’operazione prevedeva il pagamento in contanti. Nella sala riunioni era già stata posizionata sulla scrivania in vetro una macchinetta conta soldi ed un’apparecchiatura per controllare l’autenticità delle banconote. La vittima aveva contato le banconote che venivano dall’acquirente riposte all’interno di una borsetta, poi sigillata con del nastro adesivo trasparente e trattenuta dall’acquirente. Consegnati gli orologi allo "svizzero" e ricevuta la borsa con i soldi, lo spagnolo con l’amica è tornato in camera dove si è poi accorto che erano tutte banconote fac-simile al di fuori di 7 banconote da 100 euro, ritenute vere.R.F.