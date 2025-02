La serata era finita in violenza sessuale: aguzzini catturati dopo un anno di indagini

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri della stazione di Villa D’Almè. La donna aveva raccontato di essere stata aggredita sessualmente da due giovani in un’abitazione di Alzano Lombardo. Una violenza domestica consumata tra le quattro mura. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’episodio risale ai primi di dicembre 2024. Per quei fatti i carabinieri sono risaliti a due diciannovenni di origine tunisina che ora si trovano in carcere. Tutto la vicenda nasce dopo una serata trascorsa dalla vittima in compagnia dei due arrestati. Serata finita con una violenza. La vittima, come ha raccontato agli investigatori, avrebbe subito ripetuti abusi fisici prima di trovare il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine e sporgere denuncia. Da quel momento è scattata l’indagine con i militari alla ricerca dei due giovani sospettati, grazie anche agli elementi forniti dalla stessa vittima, spunti investigativi che hanno permesso di indirizzare gli inquirenti verso una pista ben precisa. E nei giorni scorsi i carabinieri di Villa D’Almè, in collaborazione con il Nucleo operativo della Compagnia di Zogno e i colleghi della Polizia locale di Bergamo, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due diciannovenni. I due sospettati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati rintracciati e bloccati in due operazioni distinte.

F.D.