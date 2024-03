La ricetta di Stroppa. Archiviare il Sudtirol e pensare solo alla FeralpiSalò

La Cremonese si lecca le ferite dopo il 3-0 subito in casa del Sudtirol. La caduta in trasferta è stata un fulmine a ciel sereno ma la sosta per la Nazionale arriva giusto in tempo per resettare le idee e cogliere il tempo a disposizione per collaudare i meccanismi di gioco. A questo proposito solo Antov, Jungdal e Lochoshvil prenderanno parte agli impegni con le rispettive nazionali. Antov scenderà in campo con la sua Bulgaria per sfidare la Tanzania (22 marzo) e l’Azerbaijan nella Fifa Series 2024. Jungdal, invece, è stato convocato dalla Danimarca Under 21 prima per l’amichevole contro l’Austria e poi per la gara di qualificazione all’Europeo di categoria contro la Lituania. A sua volta anche Lochoshvili sarà impegnato con la Georgia nei playoff per accedere a Euro2024. Tutti gli altri si potranno allenare insieme per prepararsi mentalmente alla corsa finale: otto gare, quattro tra le mura amiche e quattro in trasferta. Il primo aprile si torna in campo contro la FeralpiSalò, squadra contro cui la Cremo ha perso all’andata di misura e che attualmente si trova in piena zona retrocessione. Mister Giovanni Stroppa & Co. però, questa volta, non possono permettersi un altro passo falso: il Como li tampina ad un punto di lunghezza e il Venezia, se non arginato adeguatamente, rischia di prendere il largo.

Mariachiara Rossi