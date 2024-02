La ricetta di Aglietti per il Lecco : "Difesa a quattro e voglia di lottare"

Aglietti è al lavoro per trovare la quadra e mandare in campo sabato contro il Cosenza un Lecco in grado di cambiare marcia, tornare a fare i tre punti e ricominciare il cammino verso la salvezza. Il neo allenatore del Lecco, subentrato pochi giorni fa a Bonazzoli e Malgrati che a loro volta avevano sostituito Foschi, ha incominciato da martedì la sua "mission impossibile". L’unica certezza è la difesa a 4, con la quale ha sempre fatto giocare le sue squadre. Le gerarchie si sono azzerate, tutti sono sullo stesso piano e tutti i giocatori sono adesso senza alibi. "Siamo un foglio bianco, l’uno per gli altri" ha detto Aglietti, un sergente di ferro, sicuramente uno che ha dato e darà sempre il 110 per cento e che, per questo, pretenderà molto dai suoi uomini reduci da 5 ko di fila.

F.D’E.