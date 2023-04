La piccola Manchester Le Case operaie di Palazzolo sull’Oglio tornano al passato

di Milla Prandelli

Nuova vita per il quartiere delle Case Operaie di Palazzolo sull’Oglio, uno dei più popolosi della cittadina dell’Ovest bresciano, che negli anni, grazie al suo fiorente comparto industriale ha richiamato in questa area tante famiglie del Bresciano e non solamente, i cui membri hanno trovato lavoro nelle fabbriche di zona: filature, bottonifici e altre attività che ancora oggi continuano a essere un punto fermo dell’economia. Il quartiere entro fine anno sarà totalmente rinnovato grazie al lavoro di riqualificazione che interessa nello specifico un edificio risalente ai primi del Novecento, costituito da due corpi con tre piani ai lati e un’ampia sezione di cinque piani al centro. Data la valenza storica dell’edificio, che affaccia sul fiume Oglio e il Parco regionale Oglio Nord, i lavori procedono in stretto dialogo con la Soprintendenza per garantire il rispetto e il recupero ottimale delle murature in pietra, dei solai in legno, delle scale e dei materiali lapidei in pietra di Sarnico che caratterizzano il fabbricato, considerato una parte importante di quella che nel tempo è stata definita "la piccola Manchester" dell’Ovest bresciano per avere dato un impiego nelle aziende a moltissime persone, proprio come accaduto nella grande città del regno Unito. Le operazioni, che seguono il progetto di recupero presentato e fortemente sostenuto dal proprietario, la Cooperativa sociale palazzolese onlus, firmato al tempo dal Vincenzo Gaspari e oggi portato avanti dall’attuale presidente Alessandro Ambrosetti, è stato approvato dalla Soprintendenza e prevede la realizzazione di 48 nuovi appartamenti, a disposizione dei quali sarà creato ex novo un parcheggio sotterraneo di circa 1.400 mq. "L’obiettivo della Cooperativa sociale Palazzolese – dichiara il presidente Ambrosetti – è riconsegnare alla comunità locale uno spazio abitativo di grande rilevanza sociale, che possa fare da sprone alla collettività e, soprattutto, indirizzare le nuove generazioni verso un percorso di rinascita e di ricerca della propria autonomia".