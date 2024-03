La Pergolettese con l’Alessandria. È prova del nove

CREMA (Cremona)

Impegno casalingo della Pergolettese che stasera alle ore 20,45 ospita allo stadio Voltini il fanalino di coda Alessandria nell’anticipo del campionato di lega pro. I gialloblù reduci da due vittorie consecutive cercano davanti al pubblico amico il terzo risultato utile per migliorare una classifica che al momento vede ancora Arini e compagni in piena zona play out.

Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta ieri pomeriggio al centro sportivo Bertolotti dovrebbe essere confermato il modulo 3-5-2 che dovrà essere efficace in tutti i reparti per contrastare la blasonata squadra grigia che a Crema si giocherà le ultime possibilità per rimanere nel primo campionato professionistico italiano.

Mister Giovanni Mussa: "Vogliamo proseguire il momento positivo e davanti ai nostri tifosi faremo di tutto per fare un grande match. Sarà una partita dura, l’Alessandria e’ una squadra scorbutica, fisica che ci potrà mettere in difficoltà in diversi modi".

"Ma da parte nostra dobbiamo ragionare che anche noi siamo in grado di metterli in difficoltà con le nostre armi che sono tante. Dovremo essere bravi a variare le modalità per attaccare e quella per difendere,essere inoltre più fluidi per cercare di andare a fare punti. L’incontro di stasera dovrà metterci nelle condizioni di capire, da qui in poi cosa succederà".

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Bariti, Mazzarani, Artioli, Andreoli, Felicioli, Caia, Guiu Villanova Raffaele Sisti