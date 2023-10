Gordona, lupo avvistato fra le case: la paura di un incontro

Il lupo adesso comincia a far paura. Nell’ultimo periodo sono state tante le segnalazioni di avvistamenti in tutta la Valchiavenna ma non solo, perché il predatore è stato visto anche in altre zone della Media e dell’alta Valtellina. L’ultimo avvistamento, in ordine temporale, è quello reso noto da un filmato amatoriale, postato poi su alcuni siti e social, di una coppia di giovani che, in transito nella contrada di Mellarola, nel territorio del Comune di Gordona, si è imbattuta in un lupo che, tranquillamente, gironzolava ai bordi del bosco vicinissimo ad alcune case. Inutile dire che cresce l’allarme in tutta la Valchiavenna perché il lupo non è presente solo nei boschi ma sta prendendo confidenza anche con i percorsi che lo portano vicino ai centri abitati.

Bisogna ricordare che, almeno finora, non si registrano attacchi verso le persone e quindi l’animale non appare pericoloso per l’uomo, come hanno ripetuto spesso gli esperti del settore. Ma gli allevatori sono preoccupati da tempo per i ripetuti attacchi al bestiame, in particolare a pecore e asini, soprattutto quando si trovano al pascolo nelle zone di media e alta montagna.

Nei mesi scorsi intorno a Samolaco, località della Valchiavenna, ignoti hanno ucciso un lupo e poi gli hanno mozzato la testa, per attaccarla su un cartello stradale con un messaggio contro la presenza dei predatori e contro le associazioni che li proteggono. A tal proposito sono ancora in corso indagini da parte dei carabinieri Forestali di Sondrio per cercare di individuare i responsabili dell’uccisione.