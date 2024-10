La notte dei senza dimora. Incontri, dialoghi e percorsi

Torna a Como "La notte dei senza dimora", l’appuntamento che da 24 anni invita a entrare in contatto con la realtà di chi vive in strada, organizzato in concomitanza con la Giornata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1992. Quattro le giornate dedicate all’evento: il 18, 19, 20 e 26 ottobre, pensate per consentire a tutti i cittadini di comprendere la condizione esistenziale delle persone senza dimora, partecipando a incontri, dialoghi, letture e percorsi itineranti. Quest’anno ci saranno due importanti momenti di convivialità: una colazione condivisa a base di dolci preparati in un laboratorio curato da Le Cesarine e Siticibo, sabato 19 alla Piccola Casa Federico Ozanam di via Cosenz 14, seguito la mattina dopo alle 9.30, dalla colazione condivisa, con i prodotti preparati durante il laboratorio. Il tradizionale pranzo sotto il Broletto, è previsto sabato 19 alle 12.30. Un altro importante evento, venerdì 18, è promosso dall’Osservatorio interventi anti-tratta e prevede un momento pensato per le scuole secondarie di secondo grado e una lettura serale per tutta la comunità. L’appuntamento è alle 9.30 all’ex Tintostamperia via dei Mulini 3. Infine sabato 26 ottobre alle 16, Melting Como Tour, un percorso itinerante alla scoperta di luoghi di culto e di esperienze di accoglienza, in collaborazione con la Delegazione Fai di Como, con ritrovo al Santuario del Santissimo Crocifisso viale Varese 23 Como. "La notte dei senza dimora" è organizzata in collaborazione con Vicini di strada, Incroci, Piccola Casa Federico Ozanam, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione Como, Csv Insubria Ets, Croce Rossa Italiana comitato di Como, Fai Delegazione di Como.

Paola Pioppi