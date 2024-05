La nipote del boss. Giuseppina Trovato è di nuovo libera

La nipote del boss è di nuovo una donna libera. I giudici della Seconda sezione del tribunale di Catanzaro hanno annullato la misura cautelare a carica di Giuseppina Trovato, Giusy per tutti, 38enne di Galbiate. Suo zio da parte di padre è Franco Franco Coco Trovato, il boss della ‘ndrangheta lombarda, 77 anni compiuti il 2 maggio, di cui 32 passati in cella al 41 bis. Era stata arrestata nell’autunno del 2022 nell’ambito della maxi inchiesta antimafia Karpanthos con l’accusa di aver fatto pressioni sul suo ex compagno per interrompere la collaborazione con i magistrati. "L’ordinanza impugnata è stata annullata e per l’effetto la signora Trovato è tornata ad essere libera", spiegano, decreto alla mano, i suoi avvocati Marco Bianucci e Gaia Santamaria.