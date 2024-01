La Mint Monza strapazza 3-0 il Levski Sofia. Il premio è il biglietto per la semifinale

La Mint Vero Volley Monza si è qualificata per le semifinali di Challenge Cup. All’Opiquad Arena, nel ritorno dei quarti contro i bulgari del Levski Sofia, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli (che ha fatto rifiatare diversi titolari) hanno faticato solo nel primo set, vinto in rimonta grazie, ad un grande Ran Takahashi. Da lì in poi, la squadra del Consorzio, impostasi già all’andata in trasferta, non ha avuto problemi: il 2-0 è valso la matematica certezza del passaggio del turno.

MINT VERO MONZA-SOFIA 3-0 (25-21, 25-12, 25-21)

Andrea Gussoni