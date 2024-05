La licenza di guida “facile” a 5mila euro

In totale dovranno essere verificate circa 2mila patenti di persone, per lo più straniere, che vivono in tutta Italia e che rappresentano un grande pericolo per gli altri oltre che per sé stessi. "È una vicenda che va ad impattare sulla sicurezza nei trasporti. È stato scoperto un sistema che le motorizzazioni civili non riescono a prevenire nonostante siano emerse modalità note - dice il procuratore capo di Brescia Francesco Prete - Le quattro scuole guida collegate allo stesso titolare ora in carcere, erano il collettore di aspiranti camionisti da tutta Italia che venivano nel Bresciano per sostenere le prove. Ci sono circa 2mila patenti sospette che analizzeremo. Molti patentati non sanno nemmeno parlare italiano. Autotrasportatori assunti per guidare i tir sono lavoratori non formati e quindi generano insicurezza. Viene messa su strada gente impreparata". Le “patenti facili” costavano da duemila ai cinquemila euro, a seconda del tipo.