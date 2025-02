La leggenda del rock Wakeman fa tappa al cineteatro Gavazzeni

Una leggenda della musica rock, Rick Wakeman (foto), lo storico tastierista degli Yes, fa tappa con il suo tour 2025 al cineteatro Gavazzeni di Seriate. L’appuntamento è per domani 1 marzo alle 21. Quella di Seriate è una delle sei date previste in Italia, tra febbraio e marzo, per la nuova tournè di Wakeman e potrebbe rappresentare l’ultima occasione per vedere l’artista esibirsi dal vivo. Il musicista che è diventato famoso sia per i suoi intimi spettacoli di pianoforte sia per le sue stravaganze prog rock, ha deciso infatti, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni, di porre fine ai lunghi tour one-man (di recente ha completato una tournè negli Stati Uniti e in Sud America) per concentrasi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri artisti. Come regalo esclusivo per i fan, negli ultimi concerti ha presentato in anteprima un nuovissimo brano musicale, "Yessonata", un lavoro strumentale di 30 minuti con temi e melodie degli Yes, intrecciati in forma di sonata. Dal rock progressivo, Rick Wakeman è una indiscutibile leggende del mondo del rock. Si forma come pianista classico per passare poi alle tastiere e ai sintetizzatori. Soprannominato "lunga chioma bionda", sia per la capigliatura fluente sia per la statura, Wakeman ha iniziato la carriera di musicista professionista nel 1969, suonando nei gruppi Warhorse e The Strawbs. M.A.