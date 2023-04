La festa della Polizia: "Esserci sempre": un anno di impegno

di Daniele De Salvo

I poliziotti di Lecco sono gli eroi dei bambini. A festeggiare ieri a Lecco i poliziotti per il 171° compleanno della Polizia di Stato sono stati soprattutto i più piccoli, specialmente delle elementari di Malgrate, che hanno regalato loro disegni, poesie e temi per ringraziarli. "Quando vi vediamo per strada siamo felici, ci sentiamo sicuri e sappiamo che ci siete voi a proteggerci", ha espresso un alunno a nome di tutti i compagni. ""Esserci sempre" è il nostro motto – ha spiegato il questore di Lecco Ottavio Aragona -. Cerchiamo di fare sempre di più e meglio". I reati commessi e denunciati rispetto al passato sono aumentati del 2,5% da 9.740 a 9.983. I furti sono cresciuti del 13%, le rapine del 44%, di contro sono diminuite del 14% le frodi informatiche. "La nostra attività di prevenzione è rimasta comunque a livelli di assoluta incisività", ha assicurato nel suo intervento il questore. I poliziotti delle diverse specialità hanno arrestato nell’ultimo anno 54 persone, denunciate 870 e controllate e identificate 53mila. Il questore ha emesso 41 avvisi orali, 17 fogli di via, 2 misure di sorveglianza speciale, 9 ammonimenti, 8 daspo, 11 daspo urbani. Le pratiche connesse a porto d’armi sono state più di 2mila, sono stati rilasciati 10mila passaporti che sono 4mila in più dell’anno prima, mentre tra permessi e carte di soggiorno sono stati trattati 15mila fascicoli. Solo per accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra solo stati rilasciati 980 permessi di soggiorno per protezione temporanea e sono stati assistiti 42 minori non accompagnati.