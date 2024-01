La FeralpiSalò prende Dubickas e sogna Shpendi dell’Empoli

SALÒ (Brescia)

Dopo aver interrotto in modo consensuale il rapporto con Alessio Da Cruz (un ’97 che finora ha totalizzato una sola presenza), la FeralpiSalò è pronta a mettere a disposizione di Marco Zaffaroni un nuovo attaccante. Si tratta di Edgaras Dubickas (nella foto), giocatore lituano del ’98 che attualmente milita in C con il Catania, ma il cui cartellino appartiene al Pisa. Dubickas, che ha già giocato in squadre come Lecce, Piacenza e Pordenone, vanta 131 presenze tra i professionisti, arricchite da 26 gol. Una volta completato l’inserimento di quello che sin dall’inizio delle trattative invernali può essere considerato il primo obiettivo della formazione gardesana, il mercato per rinforzare l’attacco non sarà comunque concluso. Sono soprattutto due le questioni che dovrà risolvere il ds Andrea Ferretti. Da una parte, infatti, rimane in dubbio la posizione di Andrea La Mantia (’91), che sino a questo momento ha segnato solo due gol e potrebbe tornare alla Spal che lo ha prestato alla matricola verdeblù ad inizio stagione. Il sogno sarebbe arrivare a Stiven Shpendi, che non ha lo spazio desiderato all’Empoli, ma sull’albanese classe 2003 ci sono diverse pretendenti.

Lu.Ma.