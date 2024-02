La FeralpiSalò è viva, tre punti d’oro

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò conquista nel duello diretto in casa dello Spezia una vittoria che può valere un’intera stagione. In effetti i liguri partono decisi a prolungare la loro serie positiva, ma la squadra gardesana ha il merito di continuare a proporre il suo gioco e con un gol per tempo tramortisce le speranze degli spezzini e riaccende in modo significativo le sue.

Le premesse che accompagnano gli ospiti alla delicata partita sfida del Picco non sono delle migliori. Nell’immediata vigilia, infatti, mister Zaffaroni deve rinunciare a Butic, febbricitante, mentre Martella si ferma durante il riscaldamento. Una partenza in salita che viene accentuata dall’avvio deciso degli spezzini, che si rendono subito insidiosi con Vignali e Cassata, ma la formazione verdeblù controlla con attenzione la pressione dei padroni di casa. Al 13’ sono anzi gli ospiti ad assaporare per qualche istante l’illusione del vantaggio, visto che un bel duetto Di Molfetta-Manzari consente all’ex attaccante dell’Ascoli di superare Zoet, ma il successivo controllo al Var annulla tutto, ravvisando un fuorigioco della stessa punta in casacca verdeblù. Al 38’, però, arriva il sospirato vantaggio per i gardesani, con Felici che anticipa tutti e deposita in rete una respinta corta di Hristov.

I padroni di casa affidano la loro rimonta alla ripresa e si portano con decisione in avanti. La formazione di Zaffaroni, però, chiude con ordine tutti i varchi e non commette errori.

Lo Spezia ci prova ancora con Di Serio e Nikolaou, ma i gardesani riescono a mettere in cassaforte i tre punti in palio al Picco al 31’, quando La Mantia, di testa, insacca il raddoppio che riaccende le speranze di salvezza.

Classifica Serie B : Parma punti 56, Venezia 51, Cremonese 50, Como 49, Palermo 46, Catanzaro 45, Modena, Cittadella 36, Brescia 35, Cosenza, Bari 33, Sudtirol, Reggiana 32, Pisa, Sampdoria 31, Ternana 29, Ascoli 27, Spezia 26, FeralpiSalò 24, Lecco 21

Luca Marinoni