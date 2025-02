La ex si sentiva minacciata. Lui nega, un anno di carcere

I due si erano conosciuti all’inizio del 2024 tramite una chat, da lì l’inizio di una relazione che si è conclusa dopo una vacanza ad agosto dello stesso anno a causa degli improvvisi scatti d’ira che l’imputato, un cinquantaquattrenne aveva avuto nei confronti della vittima. In passato l’uomo ha seguito un percorso in un centro antistalking per un altro procedimento sempre per atti persecutori. Dopo quel comportamento, la decisione di lei, parte civile in questo processo per stalking, di troncare il rapporto. Una storia che ha avuto degli strascichi al punto da essere "trascinata" nelle aule di tribunale e finita con la condanna dell’uomo a un anno (giudice Nava). Il pm aveva chiesto due anni. L’accusa nel chiedere la condanna ha sostenuto che l’imputato aveva messo in atto tutta una serie di azioni che avevano portato la sua ex ad avere paura di lui e a limitarla in tutti gli ambiti. Presente in aula l’imputato. La difesa aveva chiesto l’assoluzione e in subordine la riqualificazione in molestie oppure il minimo della pena. La part civile la condanna e 15mila euro di risarcimento. Durante la sua deposizione l’imputato (libero con il divieto di avvicinarsi alla ex e non contattarla in nessun modo) ha negato di aver di aver mai minacciato la sua ex. F.D.