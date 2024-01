La difesa grigiorossa è di ferro . Stroppa: "Ma siamo ancora pochi"

"Mercato? Ho fatto nomi e cognomi alla società. Pur avendo la miglior difesa, come abbiamo dimostrato anche nell’ultima partita, ci serve un difensore perché siamo a corto". La solidità del reparto arretrato della Cremonese è uno delle fondamenta del club grigiorosso che hanno portato mister Stroppa a scalare la classifica giornata dopo giornata: 9 clean sheet stagionali, 3 consecutivi e solo 16 gol subiti.

Nemmeno il Parma primo in classifica ha fatto meglio: se è vero che ha messo a segno molti più gol – 41 contro i 31 della Cremonese – è altrettanto vero che è stata perforata 21 volte. Malgrado questa serie di dati positivi, la società lombarda, prendendo alla lettera le parole del tecnico lodigiano sta lavorando sul mercato per portare all’ombra del Torrazzo un difensore di livello. L’obiettivo principale al momento è rappresentato da Gian Marco Ferrari, centrale classe 1992, che al Sassuolo di Dionisi sta trovando sempre meno spazio. Lui rimane in ascolto e non è da escludere che accetti l’offerta ambiziosa della società di Arvedi, pronta a offrirgli un contratto fino al 2026.

Ancora in stand by invece la trattativa per portare Giuseppe Caso in grigiorosso: il giocatore non ha ancora deciso se trasferirsi a Cremona, nonostante ci sia già l’accordo tra i due club per il passaggio a titolo definitivo. Il funambolo ex Cosenza, infatti, nonostante sia totalmente fuori dai piani di Di Francesco e non ci siano proposte dalla A, non è totalmente convinto del ritorno in B.

Come seconda scelta, nel mirino c’è Stefano Pettinari della Reggiana che potrebbe indossare i panni vice Coda, ma solo se dovesse partire David Okereke per il quale, però, in questo momento non ci sono offerte concrete.

Una Cremonese pienamente in corsa per tornare in Serie A, forse dal mercato può arrivare uno spunto in più .

Mariachiara Rossi