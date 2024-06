La Dea riparte dalla difesa. Punta a Godfrey o Balerdi

Non ci sono solo gli attaccanti nei radar del mercato dell’Atalanta. Al netto della trattativa avviata con il Galatasaray per Niccolò Zaniolo ci sono altri giocatori, nei ruoli arretrati, nel mirino dei nerazzurri.

Dopo l’addio del veterano Palomino, con il capitano Rafael Toloi prossimo ai 34 anni e Giorgio Scalvini assente almeno fino a febbraio, la Dea ha la necessità di inserire in organico almeno due difensori di valore ed esperienza.

Torneranno dai rispettivi prestiti dal Frosinone e dal Genoa il 23enne centrale vicentino Caleb Okoli, che ha già giocato due anni fa in prima squadra con 17 presenze, e il più acerbo 22enne bresciano Giorgio Cittadini, quest’ultimo destinato però ad un nuovo prestito.

Okoli potrebbe invece restare come cambio per Hien: probabile che venga convocato per il raduno del 10 luglio in modo che Gasperini possa rivalutarlo nelle amichevoli estive. Tra i nomi attenzionati dalla dirigenza nerazzurra spicca quello del 25enne argentino Leonardo Balerdi, centrale dell’Olympique Marsiglia, avversario dei bergamaschi nella recente semifinale di Europa League, cresciuto nel Boca Juniors, poi in Bundesliga con il Borussia Dortmund. Viene valutato intorno ai 15 milioni, va in scadenza di contratto tra un anno. Attraversando la Manica viene monitorato Ben Godfrey dell’Everton, 26enne jolly difensivo con due presenze nella nazionale inglese, in grado di coprire più ruoli: l’Everton però chiede 15 milioni per lasciarlo andare. Anche Godfrey, come Balerdi, andrà in scadenza nel 2025.

Per la corsia sinistra resta l’idea suggestiva di un ritorno di Robin Gosens, ma il 30enne tedesco è sempre più vicino al Benfica e su di lui resta anche il Bologna.

Intanto l’Atalanta ha ufficializzato una seconda amichevole estiva internazionale: dopo quella di sabato 27 luglio ad Alkmaar, sul campo dell’AZ 67, ecco un secondo test internazionale il 9 agosto alle 18,30 ad Amburgo, al Millerntor Stadion, contro il neopromosso St.Pauli vincitore della seconda Bundesliga tedesca. Sarà una sorta di prova generale a cinque giorni dalla finale di Supercoppa a Varsavia contro il Real Madrid.