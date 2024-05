La danza conquista la città: tredici spettacoli con due debutti

Torna a partire dall’8 giugno il Festival Danza Estate, lo storico appuntamento appuntamento di Bergamo con la danza contemporanea, giunto alla 36ª edizione. Tema dell’edizione di quest’anno Paesaggi Presenti, che chiude un progetto triennale dedicato al paesaggio inteso come spazio che accoglie le comunità, come luogo di relazione e di condivisione. Il cartellone della manifestazione prevede fino al 22 giugno, in diversi spazi della città, 13 spettacoli, con due debutti, quattro prime nazionali, due coproduzioni e 12 compagnie di cui tre internazionali (Scozia. Israele-Germania e Svizzera). Si comincia sabato 8 giugno con "Every Map Has a Scale", una performance urbana con i danzatori dello Scottish Dance Theatre, in prima nazionale e gratuita, in programma alle 18,30 in forma estesa al meeting Point Donizetti Studio e alle 16 in versione ridotta di un’ora al Parco Malpensata. Il 9 giugno alla Sala dell’Orologio, in Piazza della Libertà, debutta "Riflessi di Tremenda presenza" di Margherita Landi, che attraverso la Mixed Reality ha costruito un linguaggio visivo che offre la possibilità di dirigere la performance in tempo reale. Il 12 giugno, nel teatro Renzo Vescovi del Monastero del Carmine, va in scena "trespass... Tales of the unexpected" di Marta Olivieri, vincitore del Bando Accessibilità 2023 del Mic, spettacolo-racconto che può essere visto e ascoltato, rendendosi fruibile da un pubblico non vedente, ipovedente e vedente.

Michele Andreucci