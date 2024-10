La Campionaria fa 45. Dalla casa all’automotive

È il maggiore evento organizzato dall’ente fiera Promoberg, la “fiera delle fiere“ che ogni anno si arricchisce e diventa sempre più creativo. Da oggi 30 ottobre a domenica 3 novembre, nei padiglioni fieristici di via Lunga a Bergamo, torna la Fiera Campionaria, giunta alla 45^ edizione, un universo di stand, prodotti, storie e culture capace di attrarre decine di migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo. I padiglioni si riempiranno per 5 giorni dei prodotti delle 200 aziende espositrici - provenienti da 40 diversi settori che spaziano dal food alle nuove tecnologie - pronte a far scoprire a un pubblico composto sempre più da famiglie le ultime novità e i trend del mercato. Sedici regioni e 45 province italiane, rappresentate, ma anche un tocco di internazionalità grazie alla presenza di uno stand dedicato all’Ecuador.

La regione più presente si conferma la Lombardia, con 139 imprese in arrivo da 11 province e con la Bergamasca a trascinare grazie alle sue 96 aziende. La Campionaria occupa tutti i 16mila metri quadrati del polo fieristico con diverse proposte: da quelle per la casa a quelle per l’automotive e per l’efficientamento energetico, ma anche stand delle forze armate e forze dell’ordine, area shopping e food experience. Non solo. Nella galleria centrale, grazie alla collaborazione con Bergomix, quest’anno ci sarà una mostra dedicata a Paperino. Animali protagonisti grazie al corner in cui sarà possibile farsi fotografare con i propri amici e ricevere gli scatti gratuitamente. La collaborazione con Spazio Autismo e il Comune porterà in Fiera il progettoConHacca, uno spazio aperto per dare voce alle persone con fragilità. Da ammirare la riproduzione in Lego in scala1:1 del David di Donatello.

Michele Andreucci