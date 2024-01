La banda delle aziende firma un altro colpo e fa razzia di cosmetici

Potrebbe essere la stessa banda che da qualche tempo sta imperversando nella Bassa, nel mirino capannoni e attività lavorative. Le modalità di azione sono le stesse. Questa volta è toccato alla Art Cosmetics, ditta di cosmetici che ha la sua sede e alcuni depositi a Fornovo San Giovanni. La banda è entrata in azione lunedì sera intorno alle 22.30. Un’azione rapida e ben organizzata, tanto che i malviventi prima di commettere la spaccata nel deposito con un furgone ariete si sono premurati di bloccare gli accessi dalla Statale 11 e interdire la via della zona utilizzando diversi automezzi e disseminando l’asfalto di chiodi per bloccare o rallentare l’arrivo della forze dell’ordine. Proprio come negli altri colpi. Individuato il magazzino, con un furgone – risultato rubato – usato come "ariete" hanno sfondato la saracinesca e fatto razzia di cosmetici. Il quantitativo ed il valore de bottino non è stato ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Treviglio, che si sta occupando delle indagini, e i colleghi della stazione di Caravaggio. La "Art Cosmetics" era già finita nel mirino dei ladri la notte del 14 dicembre 2023. I malviventi erano arrivati al deposito dell’azienda nella zona produttiva in via dell’Industria, ma a far sfumare i loro programmi era stato l’arrivo dell’auto di una guardia giurata che aveva lanciato l’allarme. Saranno le indagini, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, a chiarire se ad agire sia stata sempre la stessa banda. F.D.